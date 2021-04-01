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Сергей Романов избран вице-президентом федерации ММА Тюменской области

Спорт, 14:16 10 апреля 2021

Евгений Бушуев Сергей Романов | Фото: Евгений Бушуев

Вице-президентом региональной федерации ММА избран депутат Тюменской областной думы Сергей Романов. Об этом он рассказал на открытии чемпионата и первенства Тюмени по смешанным единоборствам 10 апреля.

"Этот вид спорта становится массовым, в том числе и в Тюменской области. Сегодня мы должны сделать так, чтобы родители, отдав своего ребенка в спорт, видели, что это приносит результаты и чувствовали поддержку со стороны Тюменской области", - сказал он.

Отметим, что данное направление в Тюменской области развивают восемь спортивных клубов в Тюмени, смешанными единоборствами занимаются около 400 человек. На базе трех клубов дети, относящиеся ко льготным категориям, получают эту услугу бесплатно. Кроме того, спортсмены ММА есть в Тобольске, Упорово и в Исетском районе.

"Это спорт мужественных и целеустремленных людей, поэтому он идет рядом с патриотическим воспитанием молодежи, - подчеркнул Сергей Романов. - И когда закончатся связанные с пандемией ограничения, наши ребята поедут представлять нашу страну за рубежом".

Напомним, что по итогам чемпионата города, проходящего в Тюмени 10 и 11 апреля, будет сформирована сборная команда Тюменской области.

Николай Ступников

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# Сергей Романов , смешанные единоборства

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