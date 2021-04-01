Пять человек с COVID-19 умерли в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Не удалось спасти жизни трех женщин 68, 69 лет и 81 года. У всех были хронические заболевания и отягощенный анамнез. Также скончались двое мужчин 72 и 64 лет на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 425 пациентов с коронавирусом.

За сутки в регионе выздоровели 65 человек, за весь период - 32 тыс. 258. Девять пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ. 4 тыс. 603 пациента находятся под медицинским наблюдением, на перевахтовке - 644 человека.