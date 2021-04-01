Антициклон принесет в Тюмень потепление до 20 градусов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 20 градусов будет прогреваться воздух в Тюмени в ближайшую неделю, с 12 по 18 апреля.

Как отмечает центр Фобос, определять погоду в регионе будет антициклон. В середине недели в условиях малой облачности будет тепло, лишь в пятницу местами пройдут понижающие температурный градус дожди.

В Тюмени 12 апреля воздух днем прогреется до плюс 13 градусов, небо будет облачным. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 8.

13 апреля ожидается солнечная погода, дневная температура воздуха составит плюс 15 градусов, ночная – плюс 8.

14 и 15 апреля воздух днем будет прогреваться до плюс 20 градусов, в ночные часы – до плюс 10. Осадков в эти дни не ожидается.

На 16 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 16, ночью резко похолодает до минус 1.

17 апреля ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Днем воздух прогреется лишь до плюс 5 градусов, ночью ожидается до минус 2. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 11 м/с.

18 апреля осадки прекратятся, дневная температура воздуха составит плюс 2 градуса, ночная – минус 3.

Любовь Голышева