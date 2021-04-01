Волейболистки "Тюмени" заняли пятое место в чемпионате России

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Третий тур финала за 5-7 места чемпионата российской женской волейбольной высшей лиги "А" завершился в Уфе, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

В заключительном матче тюменские девушки встречались с хозяйками площадки из "Уфимочки-УГНТУ". Гости одержали победу со счетом 3:1. В первой партии тюменки победили 25:23, второй сет остался за уфимскими волейболистками 25:18. В третьей и четвертой партии успех снова сопутствовал гостям 25:18 и 25:23.

"Тур в исполнении нашей команды получился хорошим. Для начала очень уверенно одолели "Луч" - 3:0. Матч против хозяек получился более сложным. При этом, турнирного значения он не имел. Мы бы все равно пятое место не потеряли. В этой ситуации порадовали настрой и самоотдача девчонок. Никто не расслаблялся, все старались играть на максимуме. Команда выполнили установки, победно завершила сезон", - рассказала тренер тюменок Наталья Васильченко.

С 13 победами тюменки завершили сезон пятыми. В рамках финального раунда они выиграли все шесть матчей.