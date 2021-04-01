Учитель математики стала лучшим педагогом Викуловского района

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Учитель математики Валентина Волжанина победила в муниципальном конкурсе "Учитель года-2021" в Викуловском районе. Она преподает в школе № 2 в райцентре.

Всего соревновались в профмастерстве пять педагогов. В течение трех недель они представляли методическое портфолио, проводили уроки и внеклассные мероприятия, писали эссе о своем пути в педагогике, рассказывали о мотивах выбора профессии, собственных принципах и подходах к образованию.

Мероприятия проходили с соблюдением санитарных требований. Занятия педагоги представляли в формате видеоуроков, а методическое портфолио – на интернет-ресурсе.

Второе место жюри присудило учителю математики Светлане Лотовой из с. Каргалы, третье – педагогу начальных классов викуловской школы № 1. Всех финалистов наградили дипломами и премиями от 5 до 10 тыс. рублей.

Евгения Шевцова