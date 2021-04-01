Осознанному выбору будущей профессии учились богандинские школьники

| Фото: Светлана Иванова | Фото: Светлана Иванова

175 школьников из п. Богандинский приняли участие в профориентационном проекте, посвященном развитию soft-skills и осознанному выбору будущей профессии.

Исследование проекта "Билет в будущее" показало, что около 70 % школьников страдают неосознанной некомпетентностью. Это состояние, когда человек не представляет, чем можно заниматься в будущем, и не считает нужным выбирать профессию. Такие люди рискуют неверно выбрать путь и чувствовать себя не на своем месте.

"Чем будет заниматься человек в будущем, существенно повлияет не только на его финансовое положение и социальный статус, но и на все общество и нашу жизнь в целом, - уверена автор программы, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. - Чем осознаннее будет выбор, тем более счастливое общество мы сформируем. Однако перед тем, как стать специалистом в любой отрасли, подростку приходится проделать длинный путь, начиная от самой мысли "кем быть" и заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта для работы. Наш проект "Конструктория Pro" помогает сделать один из первых осмысленных шагов в этом направлении".

Разговор о профессии должен начинаться с самого детства. В шутку у маленьких детей спрашивают: "Кем ты хочешь стать в будущем?" К тому же многие игры, в которые они играют, отражают интересы ребят, и могут подготовить их к будущей специальности, развивая определенные навыки.

Собранные в рамках проекта "Конструктория Pro" 12 конструкторов тренируют 50 основных навыков, которые пригодятся более чем в 12 отраслях экономики, делая это в игровой форме. Каждому из участников проекта выдается специальная карта будущих профессий, в которой школьник отмечает уже имеющиеся у себя "скилы", или выделяет те качества, которых ему не хватает для выбранного направления.

"Тот факт, что осмысление своих сильных и слабых сторон, желания развиваться в определенной стезе, происходит в игровой форме, дает информации экологичнее закрепиться в сознании ребенка, - отметила Елена Кашкарова. - И потом обязательно поможет найти увлекательную, эмоционально интересную и хорошо оплачиваемую профессию".