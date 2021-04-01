Акарицидная обработка в Тюменской области может начаться во второй половине апреля

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Восемь человек, в том числе один ребенок, обратились в медучреждения региона в 2021 году в связи с присасыванием клещей. Об этом сообщила заведующая детским отделением Областной инфекционной клинической больницы Галина Полушкина в радиопрограмме "Час Тюмени" на радио "Вести FM".

Опасность для людей могут представлять прогулки в парках, на дачных участках, в лесных массивах. До трети укусов обычно фиксируют на придомовых территориях.

Для профилактики клещевого энцефалита жителям региона доступна вакцинация. По словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елены Алимовой, для области ежегодно закупается более 100 тыс. доз вакцины. Граждане, работающие в зонах с риском инфицирования, получают вакцину бесплатно. Платно привиться можно в медицинских организациях по месту проживания и в частных медицинских центрах, адреса здесь. Вакцина защитит от тяжелых последствий заболеваний, которые переносят клещи.

"Когда нет возможности поставить прививку, в зависимости от состояния здоровья, можно сделать инъекцию иммуноглобулина, это защита на один месяц. В этот период времени можно выезжать на дачу, заниматься активной деятельностью. Следующее применение иммуноглобулина возможно через месяц, когда антитела будут угасать", - сообщила она.

Специалисты советуют также не пренебрегать традиционными методами защиты: репеллентами, плотно прилегающей к телу светлой одеждой, осмотром после прогулки. В случае обнаружения клеща, в течение 72 часов следует обратиться в приемное отделение областной инфекционной больницы, жителям районов - в филиалы областных больниц на местах. Необходимо проводить термическую обработку молока, купленного у частников: зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом от животных, к которым присосался клещ.

Как всегда, в 2021 году в Тюмени будет проводиться акарицидная обработка территорий. По словам Елены Алимовой, она может начаться со второй половины апреля. Планируется, что в первую очередь обработают места, где ожидается массовое присутствие людей - на придомовых территориях, на кладбищах, в лесопарковых зонах.

Татьяна Ковалева