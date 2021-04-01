Поверивший мошеннику житель Тюменской области оформил два кредита

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30-летний житель с. Рассвет Исетского района лишился значительной суммы, поверив телефонному мошеннику, сообщает УМВД по Тюменской области.

Собеседник, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил селянину об оформлении кредита от его имени. Звонивший был настолько убедителен, что мужчина через онлайн приложение подал заявку на кредит.

Оформленный займ в 300 тыс. рублей он перевел на продиктованные собеседником "безопасные ячейки". На следующий день "сотрудник банка" вновь позвонил потерпевшему. История повторилась и уже в офисе банка в Тюмени селянин по настоятельной просьбе звонившего оформил новый кредит, который тоже перевел на незнакомые счета.

Как пояснил следователю потерпевший, его убедили, что мошенники находятся среди самих работников банка и службе безопасности необходима его помощь в обнаружении злоумышленников. Так же его заверили, что вся сумма с ячеек, куда он перевел деньги, пойдет на погашение двух кредитов. Кроме того, ему перезвонил якобы следователь и поблагодарил за содействие в поимке мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.