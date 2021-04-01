Видеоработы тюменцев на всероссийском конкурсе можно поддержать на сайте музея Победы

| Фото: скриншот с видео с сайта victorymuseum.ru | Фото: скриншот с видео с сайта victorymuseum.ru

Тюменцы могут проголосовать за видеоролики Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, которые представлены на Всероссийский конкурс "Шедевры территории Победы". Отдать голос за работы можно на сайте московского музея Победы.

Сотрудники тюменского музейного комплекса записали и отправили на конкурс три видеоработы об экспонатах с действующей выставки "Марш Победы". Первое видео посвящено картине Лидии Фроловой-Багреевой "Ленинградки 1941 года".

Во втором повествование идет о картине Остапа Шруба "Священные камни Севастополя". "Эта картина является самой большой на выставке. Ее длина — более четырех метров. На фоне багрового неба и огромного солнца защитники легендарного Севастополя стоят как стена, как заслон на пути врага. Насыщенный контраст багрово-алого и глубокого черного цветов, живопись широким мазком, создавшая фактурную, словно вспаханную поверхность, наполнили полотно экспрессией. Это отвечало голосу времени, темам в искусстве 60-х годов. Членам строгой академической комиссии фронтовик Шруб описал свою работу такими словами: "Они защищают солнце нашей Родины, нашей веры", — рассказала на видео сотрудница Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

В третьем видео говорится о плакатах Кукрыниксов "Фашистская псарня" и "Грязное белье".

Напротив каждого видео на сайте московского музея Победы размещена кнопка "Проголосуй за работу".

Инна Пахомова