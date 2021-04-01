В Тюмени участники акции "Тотальный диктант" останутся без оценок

Евгении Анфимовой | Фото: из сообщества "Тотальный диктант" во ВКонтакте Евгении Анфимовой | Фото: из сообщества "Тотальный диктант" во ВКонтакте

200 работ прислали на проверку тюменцы-участники акции "Тотальный диктант" в Тюмени. Прием работ продлится до 12 апреля включительно, оценки в этом году выставлять не будут.

Жители Тюмени писали Тотальный диктант в формате видеоконференции. Доцент кафедры русского языка и общего языкознания Светлана Смыслова вышла в эфир из ТюмГУ и продиктовала текст второй части рассказа Дмитрия Глуховского "Обещания".

"Текст был очень эмоциональный. Он представлял собой часть большой истории. Чтобы погрузить участников в атмосферу этой истории, был снят короткометражный художественный фильм. Его показали в день диктанта. Таким образом, участники акции стали еще и зрителями кинопремьеры", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" филолог, преподаватель ТюмГУ, кандидат филологических наук, куратор курсов "Русский по пятницам" Наталья Кузнецова.

Работы принимаются на проверку до 12 апреля, до конца дня, в виде сканов или фотографий в хорошем качестве на электронную почту tyumen@totaldict.ru. Как отмечает Наталья Кузнецова, формат видеоконференции не предполагает оценок, но проверять работы будут обязательно. "Результаты загрузим на сайт в начале следующей недели. Укажем количество орфографических и пунктуационных ошибок. Каждый участник может узнать результат в личном кабинете", — добавила Наталья Кузнецова.

Инна Пахомова