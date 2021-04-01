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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: Требование по сохранению ограничений на сегодняшний день является обязательным

Общество, 13:41 13 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Роспотребнадзор - Требование по сохранению ограничений на сегодняшний день является обязательным

Во всех субъектах Российской Федерации продолжает действовать масочный режим и сохраняется усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей. И в большинстве регионов, как сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

"Требование по сохранению ограничений на сегодняшний день является обязательным, и торопиться со снятием ограничений в данной ситуации совершенно не следует, - подчеркнула она. - Хочу отметить, что снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23 до 6 часов утра отмечено в 27 регионах страны, еще в 20 произошло снятие ограничений для лиц старше 65 лет. В течение двух недель после таких решений мы отмечаем вновь после стабилизации, после снижения цифр рост заболеваемости среди старшей возрастной группы и также среди молодежи. В регионах, где снимают ограничения, осложнение ситуации на сегодняшний день, к сожалению, совершенно четко регистрируется, и оно неизбежно".

Анна Попова напомнила, что действующие правила отрабатывались целый год - обязательное ношение масок, обязательная социальная дистанция, чистые руки, чистые предметы на столе и соблюдение всех гигиенических правил.

"Это крайне важно сегодня, для того чтобы не допустить срыва эпидемиологической ситуации в дальнейшее развитие, - заявила она. - И важно, безусловно, воспользоваться возможностью сделать прививку. Вакцинация – наиболее действенный инструмент профилактики ковида, и воспользоваться этим нужно как можно скорее всем гражданам Российской Федерации в условиях нашей сегодняшней массовой иммунизации против ковида".

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# Анна Попова , дистанция , масочный режим , Роспотребнадзор

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