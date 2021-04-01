Первый международный рейс из тюменского Рощино отправился в Эмираты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый международный рейс из Тюмени сегодня, 13 апреля, отправился в Шарджу. На борту Boeing 737, вылетевшего из Рощино в Объединенные Арабские Эмираты, разместились 189 пассажиров.

После снятия ряда ограничений на перелеты, связанных с эпидемиологической обстановкой, тюменцы не скрывают радости от предстоящего путешествия. Светлана Лапенкова рассказала, что решилась на зарубежный отдых, потому что, как и все, устала от прошлого тяжелого года. ПЦР-тест показал, что опасной инфекции у нее нет, а значит, и нет преград для полета. Прямой рейс из Тюмени - это очень удобно, подчеркнула Светлана: не нужно лететь в Москву или ехать в Екатеринбург, брать дополнительные вещи и тратить время.

Тюменка Яна Титкова призналась, что в Эмиратах ей особенно нравятся их знаменитые небоскребы. Недельный отпуск она проведет не в самом городе Шарджа, а в Дубаи. Еще одна путешественница, Ирина Сахно, сотрудница станции переливания крови, поделилась с журналистами, что долго не была в отпуске, а теперь у нее есть возможность прямым рейсом отправиться за рубеж. В Эмиратах она не была ни разу, планирует посетить все популярные у туристов места, провести время на море и отвлечься от серости сибирской весны.

Заместитель начальника таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Руднев отметил, что сегодняшний день - это действительно знаменательное событие, Тюмень и вся страна долго были в карантине, а сейчас начинают возобновляться международные направления и это приятно.

"Работаем в штатном режиме, рады, что у людей, наконец, есть возможность посетить заморские страны. Это первый международный пассажирский рейс за долгое время, но на протяжении всего это периода мы не прекращали работать, были грузовые рейсы, перегоны самолетов, многие импортные товары поступают в регион именно авиационным транспортом", - пояснил он.

Дарья Казакова, Александр Лабыкин