Мастер-класс "Время выбора: что надо (было) успеть до 30" пройдет в Тюмени

| Фото: из сообщества "Точка кипения Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Точка кипения Тюмень" во ВКонтакте

Консультант по самореализации Марина Кочаровская проведет мастер-класс "Время выбора: что надо (было) успеть до 30" в пространстве "Точка кипения — Тюмень" 17 апреля в 14 часов, сообщают организаторы.

Встреча предназначена для молодых людей "возраста выбора" — 18-30 лет. Спикер расскажет про самореализацию, важные этапы, нужные и ненужные ошибки. "Также полезно будет присутствовать тем, кто старше, чтобы свериться с правильностью своих выборов и, возможно, пересмотреть некоторые решения", — добавили организаторы.

В программе: лекция "Возраст выбора" про этапы реализации в личной и профессиональной сфере, личные истории про опыт самореализацию от лайф-спикеров, нетворкинг и групповая работа на тему достижения целей.

Участники узнают о важных этапах взросления с точки зрения психологии и пути решения вопросов трудоустройства, создания семьи, выбора занятия и места жительства, личной и социальной ответственности. Слушатели получат поддержку по волнующим вопросам самоопределения со стороны сообщества сверстников, новые знакомства и возможные коллаборации.

Продолжительность встречи — два часа. Зарегистрироваться можно по ссылке.