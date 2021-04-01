В Ишиме иммунопрофилактику провели двум жителям, пострадавшим от клещей

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Два человека пострадали от укуса клещей за два дня. Им проведена иммунопрофилактика, сообщает ишимская больница №4.

Клещи являются переносчиками различных заболеваний, из которых для человека наиболее опасны клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз, болезнь Лайма, напоминают медики.

"Если вы находитесь на даче, на природе или у себя на приусадебном участке, рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий лучше укрепить резинкой. Заправить рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрыть косынкой, капюшоном", - советуют эксперты.

Отметим, вакцинация остается самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита.

По словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елены Алимовой, для области ежегодно закупается более 100 тыс. доз вакцины. Граждане, работающие в зонах с риском инфицирования, получают вакцину бесплатно. Платно привиться можно в медицинских организациях по месту проживания и в частных медицинских центрах, адреса здесь.