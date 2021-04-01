Тюменца, зарезавшего собутыльника, ждет суд

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, вечером 18 февраля обвиняемый и его знакомый употребляли спиртное в квартире дома по ул. Революции. Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник схватил со стола нож и нанес собутыльнику не менее семи ударов в живот и шею, после чего скрылся. От ран мужчина скончался на месте.

Вскоре подозреваемый был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. Свою вину он полностью признал. В ближайшее время утверждено обвинительное заключение, а материалы уголовного дела переданы в суд.