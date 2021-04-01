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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Акарицидные обработки начнутся в Тобольске в апреле

Общество, 17:59 13 апреля 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Акарицидные обработки городских территорий от клещей начнутся в Тобольске в 20-х числах апреля.

Об этом на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии рассказал начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Евгений Примаков.

Дезинсекцию проведут на территориях летних оздоровительных учреждений, школ, детских садов, во дворах многоквартирных домов, в садоводческих кооперативах, на кладбищах, в парках.

В прошлом году обработанная площадь составила 183,6716 га. Случаев присасывания клещей на территориях детских оздоровительных учреждений не зарегистрировано.

Всего от укусов клещей в 2020 году пострадали более 1 тыс. 500 тоболяков. В 2019 году было зарегистрировано 1 тыс. 338 случаев. Заболеваемость клещевым энцефалитом снизилась с трех до одного случая, заболеваемость болезнью Лайма выросла с 10 до 12.

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# акарицидная обработка , клещи , Тобольск

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