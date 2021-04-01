Тюменский театр кукол подготовил вечерний спектакль для малышей

ТКТО ТКТО

Спектакль для малышей "Как Маша поссорилась с подушкой" начнется в Театре кукол 16 апреля в 19 часов, сообщает ТКТО.

Сюжет необычной истории прост. Маленькая девочка, отдыхающая с родителями на даче в деревне, ложится вечером спать, но не может заснуть, потому что "кровать плохая, одеяло колючее, подушка жёсткая…". Девочка выходит из дома в ночной сад. Всем встречным она рассказывает о своих неприятностях. А они пытаются ей помочь. Но ничего хорошего из этого не выходит. Маша возвращается домой и понимает, что у неё хорошая удобная кровать, мягкая подушка и тёплое одеяло, которым приятно укрыться после ночного путешествия.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.