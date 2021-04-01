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В лесах Тобольска обнаружили богомолов, пластинокрылов и саранчу

Общество, 18:09 13 апреля 2021

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук

Тобольские ученые выявили на юге региона ряд беспозвоночных ранее не отмеченных на территории Тюменской области.

По словам научного сотрудника группы экологии живых организмов отдела экологических исследований Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Елены Сергеевой, уже найдены богомол, кузнечик – пластинокрыл обыкновенный, саранча перелётная и ряд других южных видов.

"Всего за последние три года были опубликованы сведения о более 200 новых для области видов насекомых, из них более 20 видов были впервые приведены для Сибири или западной ее части и 1 вид – для фауны азиатской части России", - пояснила она.

Такие цифры, по словам ученого, с одной стороны свидетельствуют о недостаточной изученности этой группы в регионе, с другой – о расширении ареалов в северном направлении ряда видов, основной причиной которого называют глобальное потепление климата.

Тот же пластинокрыл обыкновенный (Stilpnochlora couloniana), обитатель Центральной и Южной Европы. До сих пор он предпочитал тёплые места - сухие степи и песчаные карьеры, а также сады. В литературе описан как вредитель многих сельскохозяйственных и лесных культур, а также шалфея лекарственного и мяты.

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# насекомые , Тобольск , ученые

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