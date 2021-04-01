РЖД заплатит родственникам погибшей на путях женщины более 190 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с РЖД более 190 тыс. рублей в пользу родственников погибшей на железной дороге пожилой тюменки.

Как следует из материалов гражданского дела, ночью 4 августа 2020 года на перегоне Тюмень - Войновка женщина 1938 года рождения получила смертельные травмы. По словам родственников погибшей, она периодически кормила там бездомных собак.

В суде представитель РЖД не оспаривала вину ответчика, однако просила уменьшить размер компенсации.

Суд принял во внимание обстоятельства происшествия, в том числе, наличие вины самой женщины, проникшей в темное время суток на закрытую забором территорию.

В пользу родственников тюменки взыскано 160 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 32 тыс. рублей возмещения расходов на погребение.