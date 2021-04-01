  • 13 апреля 202113.04.2021вторник
  • USD77,5104
    EUR92,0669
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

РЖД заплатит родственникам погибшей на путях женщины более 190 тысяч рублей

Общество, 17:24 13 апреля 2021

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с РЖД более 190 тыс. рублей в пользу родственников погибшей на железной дороге пожилой тюменки.

Как следует из материалов гражданского дела, ночью 4 августа 2020 года на перегоне Тюмень - Войновка женщина 1938 года рождения получила смертельные травмы. По словам родственников погибшей, она периодически кормила там бездомных собак.

В суде представитель РЖД не оспаривала вину ответчика, однако просила уменьшить размер компенсации.

Суд принял во внимание обстоятельства происшествия, в том числе, наличие вины самой женщины, проникшей в темное время суток на закрытую забором территорию.

В пользу родственников тюменки взыскано 160 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 32 тыс. рублей возмещения расходов на погребение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компенсация , моральный ущерб , РЖД , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 13.04.2021Для российских школьников стартовала онлайн-олимпиада по предпринимательству
18:20 13.04.2021Тюменец заплатит 200 тысяч рублей пострадавшему в ДТП пенсионеру
18:19 13.04.2021Ялуторовский музей проводит командные игры в честь Дня космонавтики
18:09 13.04.2021В лесах Тобольска обнаружили богомолов, пластинокрылов и саранчу