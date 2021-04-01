Ялуторовский музей проводит командные игры в честь Дня космонавтики

| Фото музея «Торговые ряды» | Фото музея «Торговые ряды»

В честь 60-летия первого полета в космос в ялуторовском музее "Торговые ряды" для школьников проводят командные игры "Сириус, Вега, Альфа Центавра".

"Цель нашей игры - рассказать ребятам о событиях отечественной космонавтики, расширить их кругозор и дать основные сведения о Солнечной системе и галактике, созвездиях и планетах . Дети, которые участвуют в командных играх - младшего школьного возраста, поэтому получаемые ими знания могут повлиять на формирование увлечения, интерес к научным знаниям и выбор жизненного пути", - рассказал научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса Тимур Рафиков.

По замыслу авторов игры, в этом созвездии Альфа Центавра потерпели крушение корабля инопланетяне, и ребята должны им помочь. После разгадки зашифрованного письма школьники спасли и вторую часть команды, которая находится на планете Меркурий. Во время "полета" ребята получают информацию о планетах.

Командные игры будут проходить до конца апреля. Например, 10 апреля состоялись игры для трех групп младших школьников. Заявки от школ Ялуторовска и Ялуторовского района поступили и на эту неделю, пишет "Тюменская область сегодня".