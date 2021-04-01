Портрет Гагарина и взлет ракеты: тюменские художники создали арты на фасаде "Космоса"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть картин на космическую тематику создают тюменские уличные художники на фасаде Молодежного театрального центра "Космос" в рамках симультанного перформанса "108 минут до космоса" 12 апреля.

"Мы захотели, чтобы люди что-то созидали на протяжении 108 минут – именно столько длился полет Юрия Гагарина. Сейчас мы можем наблюдать, как ребята рисуют под музыку. Прохожие тоже являются частью перформанса, потому что они смотрят и могут принять участие в выставке – приклеить наклейки на ракеты из картоны. Это процесс живого созидания", – рассказала руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Мария Хайбуллина.

Пофантазировать на тему космоса, показать свое видение предложили профессиональным стритартерам Ивану Иванову, Андрею Снегу, Виталию Морсу, Лине Селезневой, Данилу Кулакову и Владу Тахтау. Организаторы осознанно искали авторов, имеющих вес в тюменском уличном искусстве. За музыкальное сопровождение отвечала техническая команда и администратор театрального центра. Виталий Морс изобразил взлет ракеты, а другой автор по соседству с ним – портрет Гагарина.

Работы провисят на фасаде 12 и 13 апреля, затем их занесут внутрь МТЦ "Космоса", где откроется полноценная выставка, приуроченная ко Дню космонавтики. В холле разместят инсталляции, которые передадут космическую атмосферу. Гостей ждет импровизированный космодром, космонавты в шлемах, зеркальные планеты и параметрические картонные ракеты. Выставка проработает по 30 апреля.

Инна Пахомова