Студенты техникума индустрии питания, коммерции и сервиса написали космический диктант

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Космический диктант написали студенты Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса 12 апреля.

Как рассказал один из организаторов, начальник пункта отбора но военную службу по контракту Тюменской области Иван Текучев, Юрий Гагарин был военным летчиком, Центр подготовки космонавтов находился в ведении Министерства обороны, поэтому мероприятие в День космонавтики дополнило работу по патриотическому воспитанию, которую военный комиссариат регулярно проводит с колледжами и вузами региона.

В диктанте - 15 вопросов, среди которых не только исторические факты из прошлого, но и задания на тему текущего положения дел в космической отрасли России. Например, есть вопросы про последний введенный в строй космодром, про Международную космическую станцию и ответить на них нужно развернуто, а не просто выбрать вариант из предложенных.

Иван Текучев считает, что подобранные ими вопросы дают возможность оценить уровень знаний студентов по теме. Итоги подведут сегодня, 12 апреля, лучшие получат призы с символикой Минобороны.

Студентки колледжа, Лилит Саркисян и Светлана Старченко, поделились впечатлениями о диктанте. Свой результат предварительно оценивают как хороший, а от мероприятия получили только положительные впечатления. Девушки уверены, что исследовать космос современному человеку необходимо, нельзя сосредотачиваться только на земных проблемах, ведь Вселенная изучена недостаточно и впереди - множество открытий.

Дарья Казакова, Александр Лабыкин