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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем космонавтики

Губернатор, 11:56 12 апреля 2021

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Полет первого человека за пределы планеты ознаменовал начало новой эпохи, а совершивший его, летчик-космонавт Юрий Гагарин, навеки вписал 12 апреля 1961 года в мировую историю.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя тюменцев с Всемирным днем авиации и космонавтики.

"Наша страна многие годы была лидером в освоении космоса. Мы первыми в мире запустили искусственный спутник Земли, вывели на орбиту планеты пилотируемый космический аппарат, отправили в околоземное пространство женщину-космонавта и вышли в открытый космос", – отметил глава региона.

Россияне верят в дальнейшие достижения космической науки и техники, которые уже сегодня стремительно входят в повседневную жизнь, помогают развитию регионов, укрепляя Россию на передовых позициях, подчеркнул губернатор.

Александр Моор пожелал землякам мира, благополучия и счастья.

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# Александр Моор , День космонавтики

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