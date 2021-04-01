Юные тюменцы смастерили и раскрасили ракеты из дерева ко Дню космонавтики

| Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

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Игрушечные ракеты смастерили воспитанники клуба "Тюменской деревянной игрушки" под руководством мастера Святослава Шитова во Дворце культуры "Водник" к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. От первого заместителя председателя Тюменской областной думы, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова школьники узнали много интересного о космических достижениях страны, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

На мастер-классе ребята рисовали картины, собирали модели ракет и космических станций, делали открытки.

"Сегодня мы показываем на выставке работы наших воспитанников, которые неравнодушны к теме космоса. Мы с ними много об этом говорим, потому что мне кажется, это правильно – воспитывать детей на героическом примере наших космонавтов. К тому же любая ракета была сначала нарисована на бумаге, затем сделана из дерева и только после этого – из металла. Поэтому здорово, когда ребята мечтают и что-то делают своими руками", – сказал Святослав Шитов.

Воспитанники клуба дружат с космонавтом, Героем России Александром Скворцовым. Ученик Илья Павлов интересуется астрономией и сам хотел бы полететь к другим планетам, он также коллекционирует марки. Андрей Артюхов подарил ему на память редкую марку 1962 года из своей коллекции. Она посвящена первому в мире групповому полету двух пилотируемых кораблей – "Восток-3" и "Восток-4", который совершили Андриян Николаев и Павел Попович.

"День космонавтики – это наша гордость. Мы первые в космосе, и это заслуга наших ученых, инженеров, рабочих. Именно они сделали возможным не только первый в мире полет космического корабля, но и первого спутника, создали первый луноход. Мы должны рассказывать об этом детям, чтобы они знали свою историю, гордились страной и, возможно, сами загорелись желанием в будущем стать инженерами и создавать космические аппараты", – отметил Андрей Артюхов.