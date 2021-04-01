Как связаны Тюмень и Юрий Гагарин, рассказали в городской думе

| Фото: www.roscosmos.ru | Фото: www.roscosmos.ru

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Звание "Почетный гражданин города Тюмени" присвоил Юрию Гагарину городской совет депутатов 17 апреля 1961 года.

Решение об этом было опубликовано на следующий день в газете "Тюменская правда". В течение нескольких дней в местной прессе печаталась целая серия статей с громкими заголовками: "Космос взят", "Невиданное достижение", "108 минут, которые потрясли мир" и другими.

В своем решении депутаты городского совета трудящихся назвали подвиг Юрия Алексеевича беспримерным, а Тюмень — старейшим сибирским городом.

Как пояснил председатель Тюменской городской думы, доктор исторических наук, профессор Евгений Заболотный, полет Гагарина произвел в Тюмени, как и всем Советском Союзе, неизгладимое впечатление. Он открыл новую страницу истории всего человечества и оказал влияние на судьбы мира. Неудивительно, что звание "Почетный гражданин города Тюмени" было присвоено впервые в советское время, заметил он.

Одно из любимых мест отдыха тюменцев, парк имени Гагарина, получил свое название в те же дни по решению депутатов городского совета. Раньше его называли "Мысовской", или парк на Мысу.

В гордуме сообщили, что среди 52 почетных граждан Тюмени есть еще один космонавт — Павел Иванович Беляев. Депутаты присвоили ему звание 21 октября 1966 года.

Копия решения и сканы фотографии предоставлены информационно-аналитическим отделом Тюменской городской думы.