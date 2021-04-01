Владимир Якушев: успехи отечественной космонавтики - закономерный результат усилий многих людей

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

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Прошло 60 лет с того времени, когда человек совершил первый полет в космос. Полет Юрия Гагарина на корабле "Восток-1" положил начало космической эре человечества, обеспечил нашей стране лидерство в освоении космического пространства.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

По его словам, выдающиеся успехи отечественной космонавтики -- закономерный результат самоотверженных, а порой поистине героических усилий многих людей, посвятивших свою жизнь исследованию космоса, разработке и производству космической техники, подготовке космонавтов.

В XXI веке российская космическая отрасль, располагая мощным научно-техническим и производственным потенциалом, по-прежнему играет огромную роль в решении задач науки, экономики, создания новых технологий и материалов, обеспечения новых видов связи и безопасности страны.

"Уверен, что и в дальнейшем Россия сохранит лидирующие позиции в освоении космоса. С Днем космонавтики!".