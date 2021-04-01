Летчик из Ишимского района входил в первую двадцатку космонавтов Советского союза

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

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Летчик-испытатель Валентин Филатьев из села Малиновка Ишимского района входил в состав первого, гагаринского, отряда космонавтов. Он обладал абсолютным здоровьем и мог полететь в космос, но из-за рокового стечения обстоятельств был отчислен из команды. Его историю рассказала заведующая музеем П. П. Ершова в Ишиме Надежда Проскурякова.

Филатьев родился в 1930 году в Малиновке – небольшой деревне на 50 дворов. Учился в Шаблыкино, где была школа, жил там на квартире, а на выходные уходил домой, помогал родным по хозяйству. Потом началась война, на фронте погибли отец и два старших брата Валентина. Сам молодой человек твердо решил выйти в люди, окончил Ишимский пединститут, получил диплом учителя начальных классов, но работать не стал. А поступил в Сталинградское авиационное училище. Проходил службу в Орле, в авиационных частях ПВО.

По словам музейного работника, в первый космический отряд наш земляк попал после жесточайшего сита отбора. Из трех тысяч претендентов сначала выбрали более 300 абсолютно здоровых, опытных, дисциплинированных военных пилотов. Из них лишь 20 человек с абсолютными показателями прошли медико-психологический отбор, в том числе Валентин Филатьев. И их стали готовить к полету.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Родные долго не знали о том, чем он занимается. Но в 1956 году Валентина вызвали домой в связи с тяжелой болезнью матери. Брату и сестре о работе он рассказывал мало, на вопросы отвечал скупо, говорил, что летает на реактивных самолетах. Позже в переписке намекал на то, что вскоре родня может услышать о нем по радио или прочитать в газетах. Но этому не суждено было сбыться.

"Члены отряда Валентин Филатьев и Иван Аникеев пришли в станционный буфет выпить по кружке пива, позже к ним присоединился еще один сослуживец, второй дублер Юрия Гагарина, Григорий Нелюбов. Они попали в поле зрения комендантского патруля, начальник которого решил выслужиться, когда узнал, кто перед ним, направил на ребят рапорт. В результате пилоты были отчислены из Центра подготовки космонавтов и получили жестокий жизненный урок", - отметила Надежда Проскурякова.

Валентин продолжил службу в Орле, добавила она, с родными не общался, потому что считал, что не выполнил обещания, подвел своих близких. Но в 1987 году пригласил в гости сестру Нину с семьей, тогда она и узнала, что он неизлечимо болен. В 1990 году Филатьева не стало.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Сейчас в родной деревне несостоявшегося космонавта всего 11 домов, в которых живут 15 человек, а на месте дома Филатьевых стоит памятный указатель.

Инна Кондрашкина