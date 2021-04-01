Космическая Тюмень: места в городе, связанные с освоением Вселенной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Портрет Гагарина и взлет ракеты: тюменские художники создали арты на фасаде "Космоса"

На территории Тюмени нет космодромов и памятных для российской космической промышленности мест, однако эта тема так или иначе присутствует в жизни каждого горожанина. В День космонавтики мы решили напомнить тюменцам, сколько топонимов в лучшем городе Земли связаны с наукой о внеземном.

Самой "космической" частью Тюмени можно смело назвать Мыс: здесь находится и парк имени Гагарина, и одноименная улица, и четыре переулка Гагарина, а также улица имени летчика-космонавта СССР Павла Беляева. На Войновке находится улица Космонавтов, в Казарово - Космическая. Есть также улицы, названные в честь конкретных покорителей звездных пространств: Алексея Леонова, Германа Титова, Владимира Комарова. Не забыли в Тюмени и про теоретиков освоения космоса: хорошо знакомы местным жителям улицы Сергея Королева и Константина Циолковского.

В самом популярном для прогулок районе Тюмени, на пересечении улиц Ленина и Первомайской, есть площадь Солнца, где символически изображена Солнечная система с планетами и главным светилом. Бывший кинотеатр, а ныне театральный центр "Космос" с марта 2017 года принимает в своих стенах молодых артистов и знаковые для города и региона мероприятия.

Любовь к космической тематике проявляется не только в названиях: в Восточном округе в окрестностях улицы Раушана Абдуллина и ТРЦ "Кристалл" появилось изображение Юрия Гагарина, повторяющее одну из самых популярных его фотографий, где он держит в руках голубя, а также его цитата: "Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!".

Редакция "Тюменской линии" присоединяется к пожеланиям легендарного летчика-космонавта и поздравляет читателей с праздником!

Дарья Казакова