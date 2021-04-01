В Тюменской области пожилым и инвалидам ставят прививки от коронавируса на дому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, пожилых тюменцев, маломобильных граждан прививают от коронавирусной инфекции на дому. После предварительного осмотра терапевтом и получения допуска к вакцинации к пациентам выезжают фельдшер и медицинская сестра.

Как рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, выездная вакцинация ветеранов организована в преддверие Дня Победы.

"Мы понимаем, что перед праздником будет большое количество поздравлений и посетителей у этих людей, поэтому важно их защитить. Поликлиники обзванивают население, предлагают вакцинацию и формируют листы ожидания. Затем в удобное для граждан время на дом выезжает сначала врач-терапевт, который проводит осмотр, опрос, измерение основных показателей организма. Затем после одобрения со стороны врача приезжает фельдшер и медицинская сестра, которые проводят вакцинацию", - пояснила она.

После прививки пациентов на дому наблюдают в течение часа, чтобы все было в порядке. Через 21 день проводится прививка вторым компонентом вакцины.

14 апреля вакцинацию на дому прошли и супруги Валентина Андреевна и Александр Трофимович Кисляк. Они ежегодно прививаются от гриппа, а в этом году решили вакцинироваться и от коронавирусной инфекции.

"Я посоветую своим современникам делать прививку от коронавируса. В нашем доме живет много пенсионеров, и больше половины из них уже вакцинировались. Я очень ждала эту прививку, и после нее даже почувствовала себя здоровее", - поделилась Валентина Андреевна.

Фельдшер городской поликлиники № 3 Вера Пальянова рассказала, что работает с пациентами на дому уже две недели. Вместе с медицинской сестрой они выезжают к пожилым и маломобильным гражданам.

"Пациенты довольны, они благодарны, что мы выезжаем к ним домой, всегда радушно принимают нас. С собой обычно привозим вакцину и противошоковый набор на случай возникновения аллергической реакции", - поделилась Вера Пальянова.

Заведующая первой поликлиникой городской поликлиники № 3 Кристина Семенова рассказала об особенностях вакцинации пожилых пациентов.

"Если говорить об участниках войны и трудового фронта, которые состоят на диспансерном учете в поликлинике, то не всем мы можем поставить прививку. Здесь учитывается возраст пациентов, сочетание разных патологий и соматических заболеваний. Кроме того, не все согласны на вакцинацию", - рассказала она.

Кристина Семенова отметила, что некоторые ветераны отказываются в силу возраста, а из-за наличия определенных заболеваний не всегда верно понимают необходимость вакцинации. Поэтому к ним выезжают врачи медико-социального отделения, участковые терапевты. Они беседуют с родственниками, объясняют необходимость процедуры, осматривают пациента, убеждают и, если нет противопоказаний, вакцинируют.

Любовь Голышева