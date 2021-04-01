ТюмГУ издал уникальную средневековую повесть о Тюмени

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Книга "Повесть о городах Таре и Тюмени" вышла в издательстве ТюмГУ. Так ее назвали историки, но настоящее название неизвестно - первые страницы средневековой рукописи не сохранились, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Рукопись создана в 1646-52 годах и повествует о событиях 1634 года. Как отмечают в ТюмГУ, ни один город России не имеет сегодня литературного произведения, датированного этим временем.

"Рукопись обнаружена в Российской государственной библиотеке в подшивке архивных документов XIX века. Сочинение небольшое — около 20 страниц, но там очень детально изложено, какой была Тюмень в первой трети XVII века", - рассказал директор издательства Сергей Симаков.

Повесть рассказывает об отражении тюменцами нашествия кучимидов-степняков. И с ее помощью ученые до минуты вычислили момент штурма стен Тюмени 11 ноября 1634 года. По оценкам специалистов, это не только исторический, ни и литературный памятник - своеобразное сибирское "Слово о полку Игореве", где у врага есть свой богатырь – Тархан-Батыр, которого можно ассоциировать со знаменитым Темир-Мурзой.

"Эта уникальная книга еще раз подтверждает, что Тюмень была воротами в Сибирь, развитым средневековым городом с особой региональной культурой. Единственный недостаток безупречно и любовно выполненного с точки зрения полиграфии издания – небольшой тираж. Но изданием уже заинтересовались зарубежные медиевисты, историки и ученые", - отметил тюменский писатель Сергей Козлов.