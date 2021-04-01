900 тыс. рублей заплатила тюменка колдунье за решение личных проблем

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Почти 900 тыс. рублей отдала тюменка жительнице Екатеринбурга за "магические" услуги. Колдунья не смогла решить проблемы клиентки, теперь екатеринбурженку ждет суд за мошенничество, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 30-летняя женщина разместила в Интернете объявление об оказании услуг "по коррекции будущего, избавлению от соперницы, снятию венца безбрачия, заговору на деньги, возвращению мужа в семью, отвороту, избавлению от любовниц, заговору от пьянства".

В ноябре 2020 года с ней связалась жительница Тюмени, у которой были проблемы в личной жизни. Тюменка перевела колдунье в общей сложности 892 тыс. 500 рублей, которые та похитила.

Тюменка обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия потерпевшей похищенные деньги были возвращены. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд.