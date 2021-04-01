Ко Дню Победы Тюмень украсят призмами, селфи-рамками и красными флагами

| Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени | Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени

Призмы с информацией о вкладе тюменцев в Победу, селфи-рамки "Сквозь время" и красные флаги украсят областную столицу к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Концепция оформления города опубликована на сайте мэрии.

К празднику оформят площади, скверы и аллеи во всех административных округах города.

Арт-объект в виде надписи "С Днем Победы! 1941-1945" разместят на Никольской площади.

| Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени | Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени

Улицу Республики – от ул. Профсоюзная до Никольского моста – украсят кронштейнами "Звезда".

Возле железнодорожного вокзала установят селфи-рамку "Сквозь время", в которой могут сфотографироваться все желающие.

| Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени | Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени

Праздничные арт-объекты горожане увидят на площади Борцов революции, площади Солнца, на Центральной площади, у Тюменской филармонии, возле торгового центра "Калинка" на ул. Республики, у технопарка, в сквере Славянский и других местах. Так, на площади 400-летия Тюмени вновь появятся большая зеркальная надпись "С Днем Победы!" и конструкция в виде звезд.

На призмах прохожие могут прочитать о том, что выпускали в Тюмени для нужд фронта. Это торпедные катера, десантные планеры А-7, мотоциклы, аккумуляторы для танков и машин и многое другое. Здесь же будут размещены архивные фотографии и сведения о заводах и предприятиях, выпускавших продукцию для фронта.

| Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени | Фото: из концепции с сайта администрации Тюмени

Три новые конструкции установят в Историческом сквере, на Цветном бульваре и на перекрестке улиц Пермякова и Широтная.

Используют в оформлении улиц и флаговые конструкции "Победа" и "Костер".

Завершить работы по оформлению города планируют до 24 апреля.

Инна Пахомова