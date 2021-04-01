Хозяйства Ишимского района проверят на готовность к посевной кампании

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

12 крупных сельхозпредприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств Ишимского района проверят на готовность к посевной специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципалитета. Выезды проводят с соблюдением всех требований безопасности.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы района Сергей Максимов.

"В целом все готово: семена, техника, удобрение, топливо. Если позволит погода, традиционно выйдем на поля в двадцатых числах апреля на прибивку влаги. 2 мая приступим к посеву", - сказал он.

Хозяйства района закупили 1 тыс. 488 тонн семян высоких репродукций и элиты для улучшения качества семенного фонда.

Аграрии продолжают подработку семенного фонда: проверили более 23 тыс. тонн зерна, осталось довести до кондиции 18% семян. Под урожай приобрели 10 тонн минеральных удобрений из 11 запланированных.

Сельхозпредприятия подготовили технику к посевной на 90%: отремонтировали тракторы, прицепные и навесные агрегаты, обновили машинно-тракторный и комбайновый парк. В 2020 году приобрели 60 единиц техники по программе субсидирования части затрат, модернизация парка продолжится и в текущем году.

По словам Сергея Максимова, посевные площади в районе сохранятся на уровне прошлого года, хлеборобам предстоит засеять 107 тыс. га, из которых 90 тыс. га займут зерновые и зернобобовые. По прежнему основными культурами останутся пшеница, овес, ячмень и горох.

Замглавы отметил, что на зерно установилась достойная цена, это активизировало участие сельхозпредприятий в программах льготного кредитования - оформлено 20 кредитов.

Инна Кондрашкина