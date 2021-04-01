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В Тюменской области водители грузовиков совершили 177 нарушений за сутки

Общество, 17:52 14 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

177 нарушений ПДД водителями грузовиков выявили на дорогах Тюменской области сотрудники ГИБДД за сутки. Проверили 545 машин, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 11 случаях у водителей не было путевой документации. Выявлены 35 нарушений правил использования тахографов, 21 нарушение правил перевозки грузов.

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23 грузовика были технически неисправны, либо переоборудованы без разрешения ГИБДД. Два водителя не имели прав управления транспортом. Еще двоих привлекли к административной ответственности за выезд на встречные полосы.

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# ГИБДД Тюменской области , ПДД

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