В Тюменской области водители грузовиков совершили 177 нарушений за сутки

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

177 нарушений ПДД водителями грузовиков выявили на дорогах Тюменской области сотрудники ГИБДД за сутки. Проверили 545 машин, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 11 случаях у водителей не было путевой документации. Выявлены 35 нарушений правил использования тахографов, 21 нарушение правил перевозки грузов.

23 грузовика были технически неисправны, либо переоборудованы без разрешения ГИБДД. Два водителя не имели прав управления транспортом. Еще двоих привлекли к административной ответственности за выезд на встречные полосы.