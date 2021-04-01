В Тюменской области открыли новую детскую школу искусств

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Новую детскую школу искусств открыли в с. Киева Ялуторовского района 14 апреля.

О возможностях объекта рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в Instagram.

"Проделана очень большая работа, благодаря чему открылись двери нового здания и новые возможности для талантливых детей. Специально к тридцатилетию школы по моей инициативе был подготовлен подарок - установлена эмблема школы, которая будет радовать учеников, учащихся и жителей села. Желаю процветания новой школе искусств", - сказала она.

Общая площадь ДШИ составляет более 900 кв. метров. Здесь имеется концертный зал на 97 человек, костюмерная, зал для занятий хореографией. Под крышей школы есть кабинеты для индивидуальных и групповых занятий творчеством: живописью, прикладным искусством, скульптурой и керамикой, помещения для обжига керамических изделий. Для посетителей на территории школы предусмотрена наземная автопарковка.

Анжела Лебедева