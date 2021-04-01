Тюменцев познакомят с историями именитых земляков на экскурсии "Знай наших"

| Фото: из сообщества "Музей Машарова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музей Машарова" во ВКонтакте

Жители Тюмени могут узнать историю именитых земляков на экскурсии "Знай наших", которые еженедельно проводят в музее "Дом Машарова", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Встречи с экскурсоводами проходят с пятницы по воскресенье в 17 часов.

"Во второй половине XIX века Тюмень была небольшим уездным городом. Через наш город проходили купцы со всей России, здесь же основались те, чьими силами Тюмень набирала свой статус, развиваясь ускоренными темпами. Купцы, промышленники, архитекторы делали жизнь своих земляков лучше, трудясь на благо города", – сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Экскурсия поможет больше узнать о людях, оставивших значимый след в истории и развитии Тюмени: Андрее Текутьеве, Николае Машарове, Константине Чакине и других.

Стоимость: 250 руб. Возрастное ограничение: 6+.

Дополнительная информация по телефону: 46-13-10.