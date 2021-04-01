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Запуск ЗапСибНефтехима в Тобольске позволяет сдерживать рост цен на полимеры в России

Экономика, 13:41 15 апреля 2021

sibur.ru

Выход комбината ЗапСибНефтехим на полную мощность, позволяет практически полностью нивелировать зависимость страны от импорта популярных полимеров.

Как сообщает пресс-служба компании, природные катаклизмы в США и резкое подорожание логистики загнало цены на полимеры на глобальном рынке на исторические максимумы. По оценкам экспертов, общие выбывшие мощности по полиэтилену в мире превысили 11 млн тонн в год, то есть почти 10% всего мирового потребления.

Российские цены, несмотря на давление рынка, в долларовом выражении демонстрируют существенно более низкий рост в сравнении с глобальной динамикой. Сдерживать рост цен внутри страны помогает пропорциональный рост предложения полиэтилена и полипропилена в том числе вследствие запуска ЗапСибНефтехима.

СИБУР продает около 60% своей продукции на российском рынке, что, с учетом выхода тобольского комбината на полную мощность, позволяет практически полностью нивелировать зависимость страны от импорта популярных полимеров.

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# ЗапСибНефтехим , полимеры , СИБУР

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