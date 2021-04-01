Тюменцы украли часть забора детского сада и сдали на металлолом

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За кражу забора детского сада в районе Дома Обороны полицейские задержали двоих тюменцев. Подозреваемыми оказались ранее судимый неработающий 34-летний местный житель и его 37-летний ранее несудимый приятель, сообщает городское УМВД.

Накануне преступления друзья распивали спиртное, но утром у мужчин закончился алкоголь и деньги. Тогда тюменцы решились на кражу. Заранее спланировав преступление, они вооружились инвентарем и, срезав петли, похитили часть металлического ограждения.

Украденное они они сдали в ближайший пункт приема металла за 6 тыс. рублей, которые потратили на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.