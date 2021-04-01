  • 15 апреля 202115.04.2021четверг
  • USD75,6826
    EUR90,5391
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы украли часть забора детского сада и сдали на металлолом

Происшествия, 17:13 15 апреля 2021

mvdmedia.ru

За кражу забора детского сада в районе Дома Обороны полицейские задержали двоих тюменцев. Подозреваемыми оказались ранее судимый неработающий 34-летний местный житель и его 37-летний ранее несудимый приятель, сообщает городское УМВД.

Накануне преступления друзья распивали спиртное, но утром у мужчин закончился алкоголь и деньги. Тогда тюменцы решились на кражу. Заранее спланировав преступление, они вооружились инвентарем и, срезав петли, похитили часть металлического ограждения.

Украденное они они сдали в ближайший пункт приема металла за 6 тыс. рублей, которые потратили на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский сад , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 15.04.2021Врачи рассказали о травмах пострадавших в ДТП с такси в Тюмени
17:51 15.04.2021В центре Тюмени перевернулось такси, пострадали два человека
17:34 15.04.2021За пьяную езду тюменца на восемь месяцев отправили в колонию
17:13 15.04.2021Тюменцы украли часть забора детского сада и сдали на металлолом