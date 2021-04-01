Жители помогли предотвратить нанесение ущерба Тобольскому кремлю

Фото предоставлено ЦУР Тюменской области Фото предоставлено ЦУР Тюменской области

Фотографии со стройки, которая идет рядом с территорией Тобольской епархии, опубликовали неравнодушные тоболяки в одной из социальных сетей. Очевидцы показали, что стрела автокрана лежит на стене кремля. Это сообщение зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области вечером 13 апреля.

Сотрудники ЦУР Тюменской области передали обращение тоболяков в региональный департамент культуры. Утром 14 апреля ситуация прояснилась, стрелу автокрана убрали со стены. Оказалось, что "опереться" на кремль строителей заставила производственная необходимость.

Тобольский кремль - исторический памятник и охраняется государством.