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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители помогли предотвратить нанесение ущерба Тобольскому кремлю

Общество, 17:32 15 апреля 2021

Фото предоставлено ЦУР Тюменской области

Фотографии со стройки, которая идет рядом с территорией Тобольской епархии, опубликовали неравнодушные тоболяки в одной из социальных сетей. Очевидцы показали, что стрела автокрана лежит на стене кремля. Это сообщение зафиксировал Центр управления регионом Тюменской области вечером 13 апреля.

Сотрудники ЦУР Тюменской области передали обращение тоболяков в региональный департамент культуры. Утром 14 апреля ситуация прояснилась, стрелу автокрана убрали со стены. Оказалось, что "опереться" на кремль строителей заставила производственная необходимость.

Тобольский кремль - исторический памятник и охраняется государством.

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# Тобольск , ЦУР Тюменской области

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