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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врачи рассказали о травмах пострадавших в ДТП с такси в Тюмени

Происшествия, 18:27 15 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У таксиста, попавшего в аварию на перекрестке улиц Профсоюзная и Республики в Тюмени 15 апреля, – подозрение на черепно-мозговую травму, у пассажирки - на травму шеи, рассказала ИА "Тюменская линия" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Вызов поступил в 16 часов 44 минуты. На месте работали две бригады скорой помощи. В ОКБ№2 доставлены два пациента. Сейчас они проходят комплексное обследование. Их осматривает мультидисциплинарная бригада", – добавила она.

Напомним, днем 15 апреля в центре Тюмени столкнулись машины Honda и KIA Rio. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не пропустив другую иномарку. От удара KIA опрокинулся – машина "встала" на крышу.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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