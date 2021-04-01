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Мольберты-трансформеры, софиты и мультимедиа поступили в ишимские школы допобразования

Общество, 16:10 16 апреля 2021

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Новое оборудование поступило в учреждения дополнительного образования в Ишиме по нацпроекту "Культура", сообщает пресс-служба городской администрации.

В детскую школу искусств приобрели музыкальные инструменты, мультимедийное оборудование, мебель и методическую литературу.

Художественную школу пополнили трансформируемыми мольбертами, софитами и стеллажами для сушки детских работ. Кроме того, предусмотрели переносные стулья и этюдники для организации летних пленэров.

По словам заместителя директора департамента по социальным вопросам Светланы Попковой, современное оснащение учреждений культуры расширит спектр предоставляемых образовательных услуг и будет способствовать реализации интерактивных образовательных программ.

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# Ишим , музыкальные инструменты , национальный проект Культура

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