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Тюменцы смогут попрактиковаться в светской беседе в "Конторе пароходства"

Общество, 09:32 19 апреля 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Попрактиковаться в светской беседе смогут тюменцы в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 22 апреля в 19 часов, сообщают организаторы.

Присоединиться к практике коротких бесед под кураторством специалиста по настройке отделов продаж Юлии Довганюк и руководителя школы литературного мастерства Михаила Булатова может любой желающий.

Каждый участник сможет провести small talk с десятью и более гостями, послушать полезные советы и эмоционально разгрузиться.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

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# Контора пароходства , практика

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