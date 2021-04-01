Тюменцы смогут попрактиковаться в светской беседе в "Конторе пароходства"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Попрактиковаться в светской беседе смогут тюменцы в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 22 апреля в 19 часов, сообщают организаторы.

Присоединиться к практике коротких бесед под кураторством специалиста по настройке отделов продаж Юлии Довганюк и руководителя школы литературного мастерства Михаила Булатова может любой желающий.

Каждый участник сможет провести small talk с десятью и более гостями, послушать полезные советы и эмоционально разгрузиться.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.