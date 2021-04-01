Два объекта культурного наследия в Тобольске превратят в креативные пространства

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Два старых здания в Тобольске станут креативными пространствами. Это дом № 2 на ул. Мира и здание с вывеской "Промышленные товары" на Базарной площади, сообщает администрация города.

Сейчас проектировщики разрабатывают концепцию создания арт-кластера на базе дома на ул. Мира. Здание планируют приспособить под зрителя. Предполагается, что там обустроят цифровую студию, в которой будут создавать небольшие фильмы, мультфильмы, интересные сюжеты.

Также прорабатывается проект по организации пространства в доме с вывеской "Промышленные товары".