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Два объекта культурного наследия в Тобольске превратят в креативные пространства

Общество, 13:00 19 апреля 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Два старых здания в Тобольске станут креативными пространствами. Это дом № 2 на ул. Мира и здание с вывеской "Промышленные товары" на Базарной площади, сообщает администрация города.

Сейчас проектировщики разрабатывают концепцию создания арт-кластера на базе дома на ул. Мира. Здание планируют приспособить под зрителя. Предполагается, что там обустроят цифровую студию, в которой будут создавать небольшие фильмы, мультфильмы, интересные сюжеты.

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Также прорабатывается проект по организации пространства в доме с вывеской "Промышленные товары".

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# креативные индустрии , Тобольск

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