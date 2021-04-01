Жители Тюмени со смартфонов Honor перешли на "яблочные" девайсы

МТС проанализировала продажи гаджетов в Тюмени в первом квартале 2021 года. По количеству проданных смартфонов в Тюмени лидирует компания Apple с долей 30%. На втором месте — Samsung (28%), на третьем — Xiaomi (20%). Honor – лидер продаж смартфонов за аналогичный период прошлого года, сейчас занимает только 11% рынка и более чем в два раза отстает от Samsung по количеству проданных гаджетов.

Самым покупаемым смартфоном среди тюменцев в январе-марте этого года стал iPhone 11 в разных вариантах памяти. В абсолютных значениях количество проданных iPhone в Тюмени выросло на 76% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, что больше общероссийского показателя в два раза. Помимо iPhone 11, в тройку самых покупаемых моделей в регионе попали Xiaomi Redmi 9A и Apple iPhone XR (new).

В первом квартале 2021 года жители Тюмени стали выбирать более дорогие модели, чем годом ранее – средняя стоимость смартфона выросла более чем на 30%, до 21 тыс. рублей. Покупатели готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет.

Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца, которые позволяет разделить финансовую нагрузку на длительный срок и сделать покупку доступной для большинства семей в России. Тюменцы также стали больше внимания уделять выбору смартфона — по данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%.