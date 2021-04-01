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Тюменские аграрии увеличивают посевные площади

Губернатор, 18:26 16 апреля 2021

Фото: admtyumen.ru

Прогнозируемые посевные площади в 2021 году увеличились в Тюменской области на 4 тыс. 600 гектаров по сравнению с 2020 годом. Об этом доложил заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

"Планируется посеять более 709 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, свыше 278 тысяч гектаров кормов, более 16 тысяч гектаров картофеля и свыше 2 тысяч гектаров овощей открытого грунта", – сообщил Владимир Чейметов. Первыми в регионе приступили к весенним полевым работам сельхозпредприятия Казанского и Упоровского районов.

Семенами зерновых и зернобобовых тюменские агропредприятия обеспечены на 111%, картофеля – на 101%, овощей – на 100%. Продолжается накопление запасов семян кукурузы и масличных культур. Имеются необходимые резервы горюче-смазочных материалов, запчастей и удобрений.

Общая готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам в хозяйствах региона составляет 99%. Кроме того, продолжается активное техническое перевооружение тюменских сельхозпредприятий. В рамках программы льготного инвестиционного кредитования уже согласованы 12 кредитных заявок на приобретение 21 единицы техники на сумму свыше 167 млн рублей.

"Тюменские сельхозпредприятия при поддержке областного правительства на протяжении многих лет полностью обеспечивают земляков основными продуктами питания, гарантируя продовольственную безопасность региона. Наши аграрии активно реализуют свою продукцию на внешних рынках. Успешное проведение весенних полевых работ – залог хорошего урожая", – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , АПК , весенне-полевые работы , Владимир Чейметов

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