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Установлена личность женщины, тело которой нашли в тюменском парке

Происшествия, 10:29 17 апреля 2021

Фото со страницы СУ СК РФ по Тюменской области в соцсети

Женщина, тело которой было обнаружено в парке, расположенном в Заречном микрорайоне города Тюмени 16 апреля года около 13 часов 30 минут, числилась пропавшей без вести с сентября 2020 года. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В производстве следственных органов находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 74 -летней жительницы города Тюмени, числившейся пропавшей без вести с сентября 2020 года, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР. Обнаружены документы женщины. Для установления точной причины смерти следователем будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины. Расследование уголовного дела продолжается.

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