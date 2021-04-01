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Пожар, угрожавший деревне, потушили в Тобольском районе

Происшествия, 11:50 17 апреля 2021

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тобольского района

Пожар, начавшийся 15 апреля в пойме реки Тобол в Тобольском районе, 16 апреля создал реальную угрозу для деревни Суклëм. Сильный ветер перебросил огонь через дорогу. Населенный пункт удалось отстоять силами двух отделений 8-го пожарно-спасательного отряда и пожарного десанта лесоохраны, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что в Тюменской области с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон. Гражданам запрещено разводить костры, пускать пал на полях, сжигать сухую траву и бытовой мусор на территории домовладений.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно сообщить о возгорании по телефону 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

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# пожароопасный сезон

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