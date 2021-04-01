Александр Моор рассказал о новых направлениях работы Западно-Сибирского НОЦ

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Нефтегазохимия, связанная с развитием в Тобольске нефтехимического комплекса, и так называемый "карбоновый проект" в ближайшем будущем могут стать новыми дополнительными направлениями деятельности Западно-Сибирский научно-образовательного центра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги совещании по вопросам деятельности НОЦ и реализации проектов по созданию современных кампусов, которое состоялось в резиденции полномочного представителя президента России в УФО в Екатеринбурге.

Участники совещания, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, обсудили механизм формирования, отбора и оценки деятельности НОЦ международного уровня. Западно-Сибирский НОЦ, созданный в Тюмени полтора года назад и объединивший научные ресурсы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, стал одним из первых в стране.

"Сегодня мы имеем твердый "костяк" программы НОЦ из порядка двадцати проектов, от каждого из которых в ближайшей перспективе ожидаем качественных результатов", - заявил Александр Моор. Сейчас Западно-Сибирский НОЦ работает по трем ключевым направлениям: "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии" и "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды".

"В Уральском федеральном округе уникальная ситуация - здесь работают сразу два научно-образовательных центра мирового уровня – Западно-Сибирский и Уральский. В орбиту их деятельности включены все шесть регионов округа. Объединение усилий науки, образования и бизнеса призвано обеспечить научный и технологический прорыв. И мы видим высокую заинтересованность в деятельности НОЦ реального сектора экономики. Так, в прошлом году финансирование мероприятий составило без малого пять миллиардов рублей, 70 процентов из которых – внебюджетные средства", - уточнил полпред президента России Владимир Якушев.

Сегодня в России действуют 10 научно-образовательных центров международного уровня, по планам их будет 15. "Именно от включенности губернаторов, как показывает практика, напрямую зависят показатели эффективности этих организаций", - отметил Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер подчеркнул, что в регионах благодаря деятельности НОЦ появляются высокотехнологичные рабочие места, совершенствуются рабочие процессы. Это шаги на пути технологического лидерства России.