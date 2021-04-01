В Уватском районе спасли рыбака со льдины

Фото: 72.mchs.gov.ru Фото: 72.mchs.gov.ru

Мужчину, находившегося на льдине на реке Иртыш, спасли в Уватском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Попавшего в опасную ситуацию человека заметила местная жительница. Она немедленно сообщила об этом в ЕДДС Уватского района. К месту происшествия были направлены сотрудники 140 пожарно-спасательной части, инспекторы Центра ГИМС, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции. На реку прибыл и глава администрации Уватского района Сергей Путмин.

"Берег реки на этом участке сложной формы, в виде обрыва - это осложняло спуск к воде. Человек уже практически находился в воде, тонкий двигающийся лед не выдержал и попросту развалился под ним. Отсчет времени пошёл на секунды," - рассказал начальник караула 140-й пожарно-спасательной части Артур Волков.

По предположительным данным, мужчина находился на льду около двух часов, отметил руководитель группы патрульной службы села Уват Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Олег Папазян.

"В последний момент, он просто из последних сил держался за так называемый "мятый" лед, забросив на него ногу, уже находясь в воде. Он находился почти на середине реки, а расстояние между берегами здесь метров восемьсот. Как оказалось, это заядлый рыбак из ближайшего села, а у местных любителей рыбной ловли есть примета, что самая удачная и активная рыбалка начинается как раз, когда сходит лед. Такой опрометчивый выход за трофеем чуть не стоил ему жизни", - рассказал Олег Папазян.

Спасатели спустили лодку, в это время сотрудник 140-й ПСЧ Евгений Шефер надел гидрокостюм - верёвки, жилеты и спасредства были готовы. Инспекторы ГИМС Евгений Зиновьев и Олег Папазян, другие участники операции "страховали" Евгения Шефера, который проделал путь до пострадавшего, где вплавь, где ползком по битому льду. Риск быть зажатым между льдин и провалиться в воду был и для пострадавшего, и для спасателя. За несколько минут Евгений Шефер добрался до рыбака, переместил его в лодку, и вернулся таким же способом на берег. Там уже ожидала бригада скорой медицинской помощи. Спасенный - местный житель 1956 года рождения. С признаками переохлаждения госпитализирован в местный филиал областной больницы № 20.