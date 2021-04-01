Тюменцам рекомендуют обработать дачи от клещей

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюменцам рекомендуют обработать территорию от клещей. Спрос на эту услугу уже начал расти. Как признался руководитель одной из организаций, занимающихся акарицидной обработкой Дмитрий Дмитриев, в день поступает от 15 до 30 заявок.

"Самый разгар сезона начинается в мае, когда появляется трава. Вообще, обрабатывать нужно 3 раза за сезон, потому что ни одно средство не действует больше 45-50 дней. Допустим, траву обработали, а затем скосили – обрабатывать нужно заново. Чаще всего к нам обращаются физические лица, но могут позвонить и из УК либо образовательных организаций", - прокомментировал Дмитрий.

Он отметил, что после обработки нужно подождать от 5 часов до суток и внимательно следить за детьми, чтобы они мыли руки и не трогали лицо. А огороды обрабатывать нужно строго за 20 дней до первых плодов.

Напомним, что клещи прячутся в теплых местах на теле человека: подмышечные впадины, шея, место за ушами, а также в паховой зоне. При обнаружении на себе насекомого необходимо обратиться в больницу, пишет "АиФ - Западная Сибирь".